بحشوة الطماطم .. طريقة عمل لفائف الدجاج

ترغب الكثير من النساء فى تقديم وجبة مميزة تكسر بها الروتين ويمكن الاستعانة بأكلة لفائف الدجاج لتجديد السفرة بها حيث أن مذاقها شهى ومختلف عن الأكلات التقليدية.
نقدم لكم طريقة عمل لفائف الدجاج بحشو الطماطم بخطوات الشيف شربينى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير لفائف الدجاج بحشو الطماطم
صدور دجاج رفيعة
بصل مفروم
ثوم مفروم
زعتر مفروم
بهارات
طماطم مجففة
ملح فلفل
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
زيت عباد الشمس
شيبسي للتقديم
ديمي جلاس للتقديم
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