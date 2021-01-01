بحشوة الطماطم .. طريقة عمل لفائف الدجاج



طريقة عمل لفائف الدجاج طريقة عمل لفائف الدجاج



ترغب الكثير من النساء فى تقديم وجبة مميزة تكسر بها الروتين ويمكن الاستعانة بأكلة لفائف الدجاج لتجديد السفرة بها حيث أن مذاقها شهى ومختلف عن الأكلات التقليدية.



نقدم لكم طريقة عمل لفائف الدجاج بحشو الطماطم بخطوات الشيف شربينى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير لفائف الدجاج بحشو الطماطم

صدور دجاج رفيعة

بصل مفروم

ثوم مفروم

زعتر مفروم

بهارات

طماطم مجففة

ملح فلفل

جبنة شيدر

جبنة موتزاريلا

زيت عباد الشمس

شيبسي للتقديم

ديمي جلاس للتقديم

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طريقة عمل لفائف الدجاج بحشوة الطماطم* تبلي شرائح صدور الدجاج ليسهل لفها ثم افرديها وتبليه بملح وفلفل وزعتر مفروم و بصل وثوم مفرومين مع جبنة شيدر وموتزاريلا* افردى صدور الدجاج وضعي الطماطم المجففة عليها ثم ضعي خليط البصل والجبنة ثم ادهني صينية بالزيت وضعي فيها لفائف الدجاج وعليها جبنة موتزاريلا* ادخلي فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدمي لفائف الدجاج شهية مع بطاطس شيبسي وصوص ديمي جلاس.