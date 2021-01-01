تعرفي علي طريقة فعالة لتخزين معجون الطماطم وعلامات تلفه

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى تخزين معجون الطماطم فى الفريزر بشكل صحيح حيث أنه من الأطعمة سريعة التلف ولا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة فى الثلاجة بعد فتح العبوة.
نعرض لكم طريقة فعالة لتخزين معجون الطماطم وعلامات تلفه في السطور التالية وفقا لما جاء فى موقع “thekitchn”:
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ضعي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم في حاوية أو أكياس بلاستيكية مخصصة للفريزر لتحصلي على كرات صغيرة من معجون الطماطم وكرري الخطوات حتى انتهاء كل الكمية.
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