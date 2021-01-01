تعرفي علي طريقة فعالة لتخزين معجون الطماطم وعلامات تلفه



تخزين معجون الطماطم تخزين معجون الطماطم



يرغب عدد كبير من الأشخاص فى تخزين معجون الطماطم فى الفريزر بشكل صحيح حيث أنه من الأطعمة سريعة التلف ولا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة فى الثلاجة بعد فتح العبوة.



نعرض لكم طريقة فعالة لتخزين معجون الطماطم وعلامات تلفه في السطور التالية وفقا لما جاء فى موقع “thekitchn”:



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ضعي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم في حاوية أو أكياس بلاستيكية مخصصة للفريزر لتحصلي على كرات صغيرة من معجون الطماطم وكرري الخطوات حتى انتهاء كل الكمية.

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أغلقي الكيس أو الحاوية بشكل جيد وضعيها في الفريزر حتى يصبح معجون الطماطم متجمدايمكنك أن تحتفظي بمعجون الطماطم لمدة عدة أشهر بهذه الطريقة في الفريزرعند الرغبة فى استخدام معجون الطماطم احضري عدد كرات منها يساوى عدد ملاعق الصلصلة التى تستخدمينها فى اعداد الطعاممن علامات تلف معجون الطماطم ظهور رائحة كريهة أو على الأقل مختلفة عن رائحة معجون الطماطم الطبيعية و تغير لونه وتغير مذاقه وفى الحالات الشديدة ظهور عفن على سطح معجون الطماطم.