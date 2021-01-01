فيديو .. ما حكم إخراج كسوة كفارة اليمين من الملابس المستعملة

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"هل تصح كسوة كفارة اليمين بإخراج الملابس المستعملة؟"..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية ،وتم الرد عليه بفيديو عبر تطبيق يوتيوب .







وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إن الإنسان إذا ما أراد أن ينفق أو يتصدق فعليه أن يخرج أفضل ما عنده والقرآن قال :"وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ? وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"،فعلى الأنسان أن ينتقي ما يقدم لوجه الله .

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هل يجوز التصدق بالملابس والأغطية في الشتاء ؟.. أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أنه يجوز التصدق بالأغطية، والملابس الثقيلة، والمساهمة في إصلاح أسقف المنازل، وإيواء الضعفاء في الشتاء.ولفت مركز الأزهر للفتوى إلى أن ذلك يعد من صور التكافل التي حث عليه الشرع الحنيف؛ قال سيدنا رسول الله : «مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم] .هل يجوز للزوجة التصدق على زوجهامعى مبلغ من المال أريد أن أتصدق به وزوجى يستحق الصدقة هل أعطيها له؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار: "نعم حالة مثل ذلك أتت لسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت معاوية وزوجها عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما، سألته أن تتصدق على زوجها وكان يستحق الصدقة، فقال نعم ولكى أجران أجر الصدقة وأجر الصلة".وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن"الصدقة على الزوج من زوجته جائزة وثوابها مضاعف، والصدقة على القريب المحتاج أولى من الصدقة على غيره، فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم صدقة وصلة".