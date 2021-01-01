علاج الصدفية وزيادة المناعة .. فوائد عصير الكرفس الصحية



عصير الكرفس عصير الكرفس



يعد عصير الكرفس من أشهر المواد الطبيعية الموجودة فى الأنظمة الغذائية التى تهدف لتحسين الصحة والمناعة .. فما هى حقيقة تأثيره على الجسم .



نعرض فوائد عصير الكرفس الصحية ، وفقا لما جاء فى موقع “ wellandgood ”



غني بمضادات الأكسدة

وفقًا لمدرب الصحة الشاملة مولي أليمان ، أظهرت الدراسات أن هناك بعض فوائد الكرفس التي تأتي من تناول الخضار في شكلها الكامل والكرفس نبات قوي يحتوي على مضادات الأكسدة والإنزيمات والمغذيات النباتية.

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طرد السموممن فوائد الكرفس أنه مدر طبيعي للبول ويساعد الكبد على التخلص من السموم ، فإنه يمكن تقليل الانتفاخ.خصائص مضادة للالتهاباتتظهر الأبحاث أيضًا أن مستخلص الكرفس قد يكون له أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، بالإضافة إلى القدرة على موازنة نسبة السكر في الدم .يدعم الترطيبشرب عصير الكرفس يمكن أن يدعم أيضًا الترطيب المناسب ويتكون الكرفس في الغالب من الماء ، مما يعني أن شرب عصير الكرفس يمكن أن يساعدك في الوصول إلى هدفك اليومي من الترطيب والوقاية من الجفاف وهو مثالي ليوم صيفي حار ولمن لا يجدون أنفسهم يشربون كمية كافية من الماء كل يوم."يساعد في حالات الجلدعلى الرغم من أن عصير الكرفس ليس علاجًا لأي حالة مزمنة إلا أن الدكتور لي يقول إنه بسبب فوائده المضادة للالتهابات، فإن تناوله يساعد في شدة الأمراض الجلدية المزمنة مثل الصدفية.مغذيات عصير الكرفسيحتوي الكرفس على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الحيوية التي تحتاجها أجسامنا ، وشرب عصير الكرفس بانتظام يمكن أن يساعد أولئك الذين قد لا يحصلون على هذه العناصر الغذائية من خلال نظامهم الغذائي العادي.يحتوى على أبيجينينهذا المركب النباتي الموجود في العديد من الفواكه والخضروات، بما في ذلك الكرفس وهو مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات و يلعب دورًا في تحسين المناعة.يحتوى على لوتوليناللوتولين هو نبات فلافونويد غني أيضًا بالفوائد المضادة للالتهابات بالإضافة إلى ذلك يقول الدكتور لي قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان لقدرته على تحريض موت الخلايا، ومنع تلف الحمض النووي ، ودوره في تثبيط تكاثر الخلايا.يحتوى على حمض الفيرليكحمض الفيروليك هو شكل آخر من مضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد التأكسدي في الجسم وهذا يمكن أن يحمي الخلية وكذلك الأوعية الدموية.يحتوى على فيتامين كيحتوي الكرفس على مستويات عالية من فيتامين K وفيتامين قابل للذوبان في الدهون يعزز صحة العظام ويمنع هشاشة العظام وتضيف أن حصة واحدة من الكرفس يمكن أن توفر 33 في المائة من القيمة اليومية.الآثار الجانبية المحتملة لشرب عصير الكرفسقد يرغب الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم في تخطي عصير الكرفس حيث أن عصير الكرفس يحتوي على مستوى أعلى من الصوديوم مقارنة بالعصائر الأخرى ويُنصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية ترقق الدم لأمراض القلب والأوعية الدموية بتجنب العصير الأخضر الشهير ويحتوي الكرفس على مستوى عالٍ من فيتامين K والمعروف بتأثيره في ترقق الدم.