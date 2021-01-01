طريقة عمل رول الجلاش بالتفاح

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الجلاش بالتفاح


رول الجلاش بالتفاح من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل رول الجلاش بالتفاح .

مقادير رول الجلاش بالتفاح

لفة جلاش
6 تفاحة مقشرة ومقطعة مكعبات
كوب سكر بني
ملعقة كبيرة قرفة
رشة جوزة الطيب
رشة قرنفل مطحون
نصف كوب زبيب أسود
نصف كوب عين جمل مجروش
زبدة

طريقة تحضير رول الجلاش بالتفاح

يشوح التفاح في الزبدة الساخنة ويضاف له السكر والتوابل.
يترك الخليط على النار حتى ينضج التقاح ويتكون صوص كراميل ثقيل.

ترفع الحشوة من على النار وتترك لتبرد تماماً.
تفرد 8 طبقات من ورق الجلاش مع الدهن بين كل طبقة وطبقة بالزبدة السائحة.

تضاف الحشوة في المنتصف ويلف الجلاش بإحكام على شكل رول.

يلف رول الجلاش بالبلاستيك الشفاف أو بورق الفويل ويحفظ في الفريزر بمدة صلاحية شهر.

عند الطهي يرفع الرول من الفريزر ويترك ليفك من التجميد بنسبة 50?? ومن ثم يخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى يحصل على لون ذهبي.
يرفع الرول من الفرن ويرش بالسكر البودر أو بصوص الكراميل.

يقطم الرول شرائح ويقدم مع آيس كريم الفانيليا.

المصدر: elbalad

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