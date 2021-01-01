اتحاد جدة السعودي يهزم لوزيرن وديا في ظهور طارق حامد الأول وبمشاركة حجازي .. فيديو



ط§طھط­ط§ط¯ ط¬ط¯ط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹ ط§طھط­ط§ط¯ ط¬ط¯ط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹ





فاز اتحاد جدة السعودي على لوزيرن السويسري بهدف دون رد في مباراة ودية على هامش استعدادات الموسم الجديد.



وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد للمرة الأولى بقميص الاتحاد.

قد يعجبك أيضا...

كما شهد التشكيل تواجد المدافع المصري أحمد حجازي أيضا.وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.وتسبب طارق حامد في ركلة جزاء، تصدى لها الحارس مارسيل جروهي في الدقيقة 30.غروهي يتصدى لركلة الجزاء ??#الاتحاد_لوزيرن pic.twitter.com/wk3MuGLk5cوبين الشوطين خرج التشكيل بالكامل، بما فيهم حجازي وحامد.وانضم طارق حامد إلى صفوف اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع الزمالك.وخسر الاتحاد لقب الدوري السعودي لصالح الهلال في المراحل الأخيرة من عمر الموسم الماضي.ويقود الفريق حاليا المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب ولفرهامبتون وتوتنام السابق.https://twitter.com/i/status/1553382506442924033