تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الفتح لضم المهدي مبارك

يعكف الزمالك حاليا على التوصل لاتفاق مع الفتح الرباطي المغربي لضم لاعب خط وسط الفريق المهدي مبارك.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك دخل في مفاوضات مع النادي المغربي الذي طلب الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على الانتقال ويرغب النادي الأبيض في تقليل ذلك المبلغ.
في الوقت ذاته يستغل الزمالك رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوفه رغم امتلاكه لعروض أخرى، لكنه أبلغ إدارة ناديه بقراره بالانتقال إلى الفارس الأبيض.
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