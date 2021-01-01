رد ساخر من زيزو وشيكابالا على حديث فرج عامر



رد ساخر من زيزو وشيكابالا رد ساخر من زيزو وشيكابالا



سخر نادي الزمالك، من حديث فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، بشأن واقعة اعتداء قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا على أحمد سيد "زيزو"، في التدريبات الجماعية أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة بيراميدز ببطولة الدوري.



وكان فرج عامر قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السبب الرئيسي في خناقة شيكابالا وزيزو.. بدأ من هزار شيكابالا عندما قال لزيزو مش تبطل تاخد منشطات، إلى أن انتهت ببوكس في وجه محمود علاء".



وردت الصفحة الرسمية للزمالك بصورة تجمع بين شيكابالا وزيزو ومحوود علاء وعلقت عليها "لكماتنا نحو البطولات أصابت البعض بالجنون".



ونفى أحمد زيزو وجود أي خلاف مع محمود شيكابالا، مؤكدا أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، خصوصا أن شيكابالا لم يشارك في مران الأمس.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه بيراميدز، و9 عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.