تضم أجهزة Xiaomi Pad 6 اللوحية القادمة ءمعالج Snapdragon 8 Gen 1



Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6

تقدم شاومي قريباً للأسواق سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 6 الجديدة، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن شاومي تدعم أحد الإصدارات بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.



توضح التسريبات أن شاومي تخطط لدعم الإصدار المميز بحجم 14 إنش من سلسلة Xiaomi Pad 6 القادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وهو الإصدار الذي ينافس جهاز Galaxy Tab S8 Ultra قريباً في الأسواق.



ولقد جاءت تسريبات من Digital Chat Station لتؤكد على أن سلسلة Xiaomi Pad 6 تنطلق رسمياً هذا العام، أيضاً أشار إلى أن أعلى إصدار من السلسلة قد يأتي بمعالج 8+ Gen 1، وهو الإصدار المميز بأكبر حجم في الشاشة.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن شاومي تدعم أحد إصدارات Pad 6 برقاقة Dimensity 8100، ومن المتوقع أن يضم أعلى إصدار من السلسلة بطارية بقدرة 9000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في تسريبات لاحقة حتى الإعلان الرسمي من شاومي.