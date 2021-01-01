تضم أجهزة Xiaomi Pad 6 اللوحية القادمة ءمعالج Snapdragon 8 Gen 1

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صورة الخبر: Xiaomi Pad 6
Xiaomi Pad 6

تقدم شاومي قريباً للأسواق سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 6 الجديدة، ولقد أوضحت أحدث التقارير أن شاومي تدعم أحد الإصدارات بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.

توضح التسريبات أن شاومي تخطط لدعم الإصدار المميز بحجم 14 إنش من سلسلة Xiaomi Pad 6 القادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، وهو الإصدار الذي ينافس جهاز Galaxy Tab S8 Ultra قريباً في الأسواق.

ولقد جاءت تسريبات من Digital Chat Station لتؤكد على أن سلسلة Xiaomi Pad 6 تنطلق رسمياً هذا العام، أيضاً أشار إلى أن أعلى إصدار من السلسلة قد يأتي بمعالج 8+ Gen 1، وهو الإصدار المميز بأكبر حجم في الشاشة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن شاومي تدعم أحد إصدارات Pad 6 برقاقة Dimensity 8100، ومن المتوقع أن يضم أعلى إصدار من السلسلة بطارية بقدرة 9000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في تسريبات لاحقة حتى الإعلان الرسمي من شاومي.

المصدر: بوابه المتميز

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