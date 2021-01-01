تقرير تويتر العشرين: 6% زيادة ”في الإبلاغات عن الرسائل المزعجة

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أصدر تويتر تقريره العشرين، تحت عنوان "التزام تويتر بالشفافية في العمل"، ضمن جهوده للدفاع عن أصوات روّاده وتحسين سلامة المحادثات العامة.



ويعكس التقرير التقدم الذي أحرزه تويتر على مدار العقد الماضي ورؤيته المستقبلية في هذا المجال، وقد جرت بشكل ملحوظ العديد من المحاولات خلال السنوات العشر الماضية للتحكم في حرية التعبير عن الرأي وإزالة المحتوى والكشف عن هوية أصحاب الحسابات على منصة تويتر.



وتتمثل إحدى الطرق التي تقيس بها الشركة فاعلية استثمارها في التكنولوجيا في عدد الانطباعات التي تنالها التغريدات المخالفة قبل حذفها، وفي مدة التقرير الأخير، احتلّت الانطباعات التي نالتها التغريدات المخالفة أقلّ من 0.1% من إجمالي الانطباعات على جميع التغريدات.

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وحصلت 71% من التغريدات التي أزيلت على أقلّ من 100 انطباع قبل الإزالة، فيما حصلت 21% منها على ما يتراوح بين 100 و1,000 انطباع، وبقيت هذه الأرقام ثابتة منذ أن بدأ تويتر في إعداد تقارير حول هذه البيانات في العام 2020، حتى مع الاتجاه الصاعد عمومًا لحجم المحتوى المنتهِك للقوانين والمُزال من المنصة، ما يشير إلى أن جهودها في الكشف الاستباقي تتوازى مع سلوك التغيير، فيما يواصل تويتر الاستثمار بكثافة في تحسين سرعة الكشف عن الانتهاكات في المنصة وشموليته.وأفادت منصة تويتر، بحدوث زيادة قدرها 2% في الجهود العالمية التي بذلتها فرقها في التصدّي للرسائل المزعجة، مقارنةً بالمدّة التي غطاها التقرير الماضي، وذلك نتيجة للاستثمار المستمر في هذا النهج والبناء على نجاح الجهود السابقة في دفع هجوم الرسائل المزعجة على المنصة.وعندما يكشف تويتر عن مستويات نشاط مريبة، قد يبادر إلى تجميد الحسابات ومطالبة أصحابها بتزويده بمعلومات إضافية، مثل رقم الهاتف، أو الخضوع لفحص "ري كابتشا" الخاص بالتمييز بين النشاط البشري والحاسوبي.أقرأ أيضًا.. تويتر تفتح تحقيقاً بشأن تسريب بيانات مستخدميهاكذلك لاحظ التقرير خلال النصف الثاني من العام 2021 زيادة قدرها 6% تقريباً في الإبلاغات عن الرسائل المزعجة، مقارنة بالمدة التي تناولها التقرير السابق بالبحث.وقام تويتر خلال السنوات العشر الماضية باستثمارات مهمة مكنته من إحراز تقدم كبير في سبل الكشف، والإجراءات المتخذة ضد الرسائل المزعجة والتلاعب الذي تشهده المنصة، كما أعطى الروّاد سياقًا أوسع في تجربتهم على تويتر.ويتمحور أحد الأمثلة حول الحسابات الآلية، التي يمكن أن تكون مصدراً للمعلومات المفيدة والمسلية والمناسبة على تويتر، لذلك أطلق تويتر تصنيف "حساب آلي" في العام 2021 ليسهل على الأفراد تحديد هذه "الروبوتات الجيدة"، وبحلول فبراير 2022، أصبحت جميع الحسابات الآلية حول العالم تحظى بخيار التعريف الذاتي.ومنذ بدايات تويتر في العام 2006، كانت الواجهات البرمجية المفتوحة والعامة، الطريقة المرموقة التي "تتحدث" فيها برمجيات الحاسوب معًا فتطلب المعلومات وتقدمها، لتعطي الباحثين والمطورين الفرصة للاستفادة مما يحدث في العالم، ويُعدّ تويتر الخدمة الكبرى الوحيدة التي تجعل بيانات المحادثة العامة متاحة عبر واجهات برمجة التطبيقات لأهداف بحثية.ويُعد الوصول المفتوح إلى البيانات العامة أمراً مهماً لتطوير أهداف البحث في مجموعة واسعة من الموضوعات بطريقة آمنة تضمن حماية خصوصية الجمهور؛ فهي ترفع الوعي العام وتُعمّق فهم التحديات التي تؤثر في المحادثات العامة على الإنترنت، وتساعد أيضاً في إبقاء خدمات مثل تويتر مسؤولة عن استجابته لهذه التحديات.وإضافةً لذلك، أطلق تويتر أثناء جائحة كورونا نقطة طرفية لتمكين البحث في الصحة العامة، كما أطلق منصة أكاديمية لتشجيع البحث المتطور باستخدام بيانات تويتر. ويعتبر هذه الخطوات من الأسباب التي تجعل المزيد من التقارير تصف تويتر بكونه أساساً للمنهجيات البحثية، وذلك لكونه في الأصل منصة داعمة للتعليم.