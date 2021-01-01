تحميل إصدار يوليو من جي بي واتساب GB WhatsApp مجانا..آمن وسريع..

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يتجه الملايين من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، الذين يشعرون أنهم يفتقرون دائما إلى بعض الميزات المتطورة، إلى استخدام تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، الذي يوفر العديد من الميزات الجديدة.



يقدم تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، سلسلة من المزايا الرائعة التي يمكن لمستخدميه الاستفادة منها لتحسين تجربة المراسلة، إلى جانب عدد من الميزات الجديدة غير الموجودة في تطبيق واتساب الأصلى، أبرزها إنشاء حسابين أو أكثر في تطبيق واحد.



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لسوء الحظ، يخشى العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من التعرض للحظر عند تثبيت تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، ولكن في الواقع هناك العديد من المزايا التي يوفرها أحدث إصدار من تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp.وبالإضافة إلى وجود ميزة الحسابات المزدوجة، فإن أحدث إصدار من تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp لشهر يوليو 2022، يحتوي على العديد من الرموز التعبيرية الجديدة، ميزة مضادة للحظر.جوجل تحظر 28 تطبيق أندرويد مشهورين.. احذفها من هاتفك فورا حظر لعبة ببجي موبايل وإزالتها من متجر جوجل بلاي وآب ستوروليست فقط ميزة الحسابات المتعددة التي يقدمها الإصدار المعدل، ولكن تشمل ميزات تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، خيار تمكين الوضع المظلم، إلى جانب إمكانية استخدام الإصدار العادي من واتساب و GB WhatsApp في نفس الوقت على هاتف واحد.كما يتيح لك تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، إمكانية إرسال ملفات فيديو تصل إلى 50 ميجابايت وملفات صوتية تصل إلى 100 ميجابايت، بينما تعد الميزة الأكثر شهرة في GB Whatsapp هي علامات الرسائل المخفية، حيث يمكنك إخفاء علامات التجزئة المزدوجة لرسالتك، وعلامات التجزئة المزدوجة لجهات الاتصال الخاصة بك.وإلى جانب ذلك يمكنك إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، ومواصلة استخدام جي بي واتساب GB WhatsApp دون إعلام جهات اتصالك بذلك عن طريق تشغيل خاصية “إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت”، كما يتيح لك الإصدار المعدل من واتساب إرسال أكثر من 10 صور في وقت الإرسال.وتعد إحدى الميزات الرائعة في تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، هي مشاركة مقاطع فيديو طويلة تصل لـ 7 دقائق على خاصية الحالة، مقارنة با لإصدار الأصلى الذي يتيح لك مشاركة مقاطع فيديو أطول من 30 ثانية.تنزيل أحدث إصدار من جي بي واتساب GB WhatsApp لشهر يوليو 20221. اذهب إلى صفحة التحميل الخاصة بتطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp من خلال الرابط التالي هنا.2. انقر فوق زر "تنزيل".3. بمجرد اكتمل التنزيل، اضغط وابدأ في تثبيت التطبيق.4. بعد انتهاء هاتفك من عملية التثبيت، سيظهر تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، على الشاشة الرئيسية لهاتفك.5. قم بإنشاء حساب على تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، وقم بإضافة معلوماتك ورقم الهاتف الخاص بك، وبمجرد الانتهاء يمكنك البدء في استخدام المزايا الرائعة للتطبيق.