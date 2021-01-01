قراصنة من آسيا يهددون هاتفك..احذر رسائل التوظيف..

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انتشر في الفترة الأخيرة عدد من الرسائل مجهولة المصدر بهدف قرصنة الهواتف المحمولة وتزداد ضحيتها، حيث تم إرسالها لعدد كبير عبر الهاتف المحمول وتحتوي على وظائف وهمية مما يقع فيها كثير من الشباب الذين يبحثون على وظيفة .



في البداية قال وليد حجاج خبير أمن معلومات ، :ان تطور في الآونة الأخيرة حيل عديدة لاختراق الهواتف المحمول ببعض الرسائل التوظيف ،وتحتوي تلك الرسالة على اعلان توظيف للشباب بمرتب عالي من اسم شركة كبيرة مثل إعلان شركة أمازون مما يقع بها فخ كبير ولكن محتول الرساله كالأتي :"نص الرسالة "مرحبًا، أنا مدير توظيف فى أمازون ونبحث حاليًا عن 80 موظفًا عبر الإنترنت بدوام جزئي، العمل من المنزل باستخدام الهاتف المحمول، يمكنك بسهولة كسب 1000 إلى 3000 جنيه مصرى فى اليوم، ويتم دفع الراتب فى نفس اليوم.. مهام العمل بسيطة ويمكن القيام بها فى أى مكان، يرجى الاتصال بنا عبر الضغط على الرابط "رابط تليجرام"، والاتصال بنا "رابط مجهول".. ملاحظة يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 20 عامًا، ولا يمكن للطلاب المشاركة".



وأشار "حجازي"أن الرسالة التوظيف هي في الحقيقة حيلة جديدة لإختراق الحسابات ومستخدمي شبكة الإنترنت والتي من خلالها يستطيع الهاكر الوصول الي بيانات الهاتف، والبيانات الشخصية لسرقة البيانات الشخصية وتم الابتزاز لهذا الشخص كما يستطيع الهكر ان يوصل لحساباته البنكية وسرقة أمواله لافتا أن يوجد ايضا عديد من الحيل يجب على المواطنين ومن منها مثل الاعلانات لوظائف عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والانستجرام وغيرها،قالا:"موضوع العكر منتشر مثل النار في الهشيم".

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واشار ان تحتوي الحيلة الجديدة على الاعتماد لي اسم شركة كبيرة وان تقوم بتوزيع الرسائل على المنصات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمول بشكل عشوائي للتوظيف ، حيث يوجد رسائل عديدة وهي دائما تكون متنوعة والهدف منها ربما جمع المال من خلال الرسوم لملي الابلكيشن مثلا ما يحدث في مصر للقروض للعمالة الغير منتظمة القرض الميسر ثم يطلب منعه بعت البطاقه وش وظهر لمري البيانات مع دفع 50 جنيه الرسوم ويتم استغلال البيانات في عمليات انتحال الشخصية وغيرها ، حيث يحتوي الإعلان التوظيف في العادة على الصفحات الرسمية ومن خلال الويب سايت الخاص بالشركة ويتم ارسال السيرة الذاتية والبيان عبر البريد الإلكتروني للمتقدمين للوظيفة ولم يكن الرابط مجهول أو على جروبات واتس اب او تلجرام وغيرها .وتابع:" أنا باعتقادي أن ما وراء هذه الرسالة هم يا جنوب شرق آسيا وشرق آسيا مثل الصين وغيرها وهي ليس الواقعة الأولى لهم وما وراء كل هذه الحيلة والاختراق لجمع اكبر كم معلومات عن المصريين .