بالفيديو: تقييم جيد لكيا سبورتاج 2022 في اختبارات الأمان الأوروبية



كيا سبورتاج 2022 كيا سبورتاج 2022

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من كيا سبورتاج بفئة سيارات SUV أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد جدا وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.



ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:



- 87% حماية للركاب البالغين

قد يعجبك أيضا...

- 86% حماية للركاب الأطفال- 66% حماية للمارة على الطريق- 72% وسائل أمان مساعدة للسائقجدير بالذكر أن الموقع أكد أن الفيديو ضم لقطات للفئة المزودة بمحرك ديزل 1600 سي سي من هذه السيارة، وكانت هذه الفئة مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت كلا السيارتين أنظمة أمان متعددة ووسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم العالي باختبارات البرنامج الأوروبي.شاهد الفيديو: