توقف Singer مشروع تعديل بورش 911 كلاسيك

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بورش 911 كلاسيك

أعلنت شركة سنجر عن توقف مشروع تعديل بورش 911 كلاسيك، والذي طالما كانت سيارة مشهورة من شركة التعديل.

قال روب ديكنسون، مؤسس الشركة “لقد توقفنا بالفعل عن تلقي طلبات شراء كلاسيك. لقد قمنا بتقييدها بحوالي 450 نسخة” وأضاف “لدينا الكثير من فئة التربو لنبنيها، أود أن أقول إن هناك خطة رئيسية … في الواقع لا توجد بالفعل خطة رئيسية. لم تكن هناك خطة رئيسية قبل 12 عامًا عندما بدأنا، نحن نوعا ما نصنعها ونحن نمضي قدما”.

وصف ديكنسون هذا بأنه توقف مؤقت في إنتاج “كلاسيك” أكثر من كونه إلغاءً، مضيفًا أن الشركة لم تتخذ هذه الخطوة بسبب نقص الأمثلة غير المعدلة لإعادة البناء، وقال “هناك عشرات الآلاف من بورش 964”.

المصدر: سعودى شفت

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