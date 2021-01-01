تكشف فيراري عن سيارة السباق 296 GT3 بمحرك V6



فيراري فيراري

كشفت فيراري عن سيارتها الأحدث للسباقات، 296 GT3 والتي تحل محل 488 GT3 وتحمل محرك 6 سلندر.



تشارك السيارة نسخة الطرق بالعديد من الميزات، وعمل المهندسون على “ضبط ديناميكيات السوائل الداخلية للمحرك والمكونات المحددة التي تم تبنيها لإصدار المسار لوحدة الطاقة”. عملت فيراري أيضاً على تقليل استهلاك الوقود والسماح “باستراتيجيات سباق أكثر مرونة وتقليل أوقات التدخل”. وأخيراً فقد حصلت على ناقل حركة “جديد ومطور خصيصاً” لسيارة 296 GT3.



في هذه السيارة سينتج محرك الـ V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر قوة 592 حصان وعزم 710 نيوتن-متر من عزم الدوران. وهي أقل من القوة الإجمالية لسيارة 296 GTB الهجينة، ولكنها ضمن اشتراطات السباقات التي صممت لأجلها 296 GT3. كذلك قامت فيراري بدفع موضع المحرك للأمام وللأسفل لتحسن موضع مركز الثقل وتحسين صلابة الالتواء.

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تستهدف فيراري 296 GT3 جذب المتسابقين المحترفين، ومن المقرر أن تشارك السيارة لأول مرة في سباق دايتونا 24 ساعة في عام 2023.