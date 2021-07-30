أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30-7-2021



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفاع مستمر وقفزة كبيرة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30-7- 2021، بشكل متواصل في بداية التعاملات اليوم عند محلات الصاغة في السوق المحلية ، على خلفية صعود سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن في تعاملاتها الاسبوعية الان.



وقفز السعر الان بعد ارتفاعه بنحو 5 جنيهات للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 798 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات امس والتى سجلت 793 جنيها ، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لاخر.



وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 30-7–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (912 جنيها)قفز سعر جرام الذهب عيار 24 الذي سجل ارتفاع طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 912 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (798 جنيه)فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنحو5 جنيهات في التعاملات ليبلغ 798 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (685 جنيهًا)وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 طريقه نحو الصعود بشكل ملحوظ ليسجل 685 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (6384 جنيها)وصعد سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6384 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28270 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 912 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1829 دولارًا.يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه