ترتفع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وداو جونز يسجل 32.845 ألف نقطة

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الجمعة، مع استمرار صدور نتائج أعمال شركات التكنولوجيا وترقب آفاق السياسة النقدية.



وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1% أو ما يعادل 315 نقطة مسجلًا 32.845 ألف نقطة، ليسجل صعودًا أسبوعياً 3% ومحققًا مكاسب شهرية 6.7%.



كما زاد مؤشر “S&P 500” بنحو 1.4% أو 58 نقطة عند 4130 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 4.3% و9.1% على التوالي.

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وسجل مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا 1.9% ما يعادل 228 نقطة مسجلًا 12.390 ألف نقطة، ليصعد 4.7% في الأسبوع الجاري وبنحو 12.4% في إجمالي شهر يوليو.واستفاد سوق الأسهم الأمريكي من تحسن معنويات المستثمرين حيال إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد انكماش الاقتصاد للفصل الثاني على التوالي.وصعد سهم “أمازون” بنسبة 10.4% بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني، كما ارتفع سهم “آبل” بنحو 3.3% مع تجاوز الأرباح والعوائد للتقديرات.كما حققت شركتا “إكسون موبيل” و”شيفرون” أرباحًا قياسية في الربع الثاني بفضل ارتفاع أسعار النفط، ما صعد بالسهمين بنسبة 4.6% و8.9% على الترتيب.وفي أسواق أوروبا، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.3% أو ما يعادل 5 نقاط ليغلق عند 438 نقطة، مسجلًا مكاسب أسبوعية بنحو 2.9%، كما سجل ارتفاعًا 7.6% في إجمالي شهر يوليو.كما زاد “فوتسي 100” البريطاني 1.06% (+78 نقطة) مسجلًا 7423 نقطة، وارتفع “داكس” الألماني 1.5% (+202 نقطة تقريبًا) إلى 13.484 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 1.7% (+109 نقاط) عند 6448 نقطة.وفي اليابان، استقر مؤشر “نيكي” عند 27.801 ألف نقطة، بينما هبط مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% عند 1940 نقطة.