توضح وزارة الصحة أسباب الإصابة بالتليف الكبدي



التليف الكبدي التليف الكبدي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسباب الإصابة بالتليف الكبدي.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن أسباب الإصابة بالتليف الكبدي، نتيجة الإصابة بالالتهاب الكبدي B وC، ودهون الكبد، الأمراض الوراثية، الالتهابات المناعية، استخدام الكيماويات أو الأسمدة.



ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الكشف المبكر من قبل المواطنين في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى وسرطان الكبد.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 338 ألفًا و346 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًاوأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركزًا طبيًا، موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.وكانت غلقت وزارة الصحة والسكان، أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، في شارع الشيخ ريحان، بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، عقب حملة تفتيشية، نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، ضمن الحملات الرقابية المستمرة على كل المنشآت الطبية؛ لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.