5 طرق لاستغلال أوقات الفراغ فى أنشطة مفيدة

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طرق لاستغلال أوقات الفراغ


في الويد إيند نجد الكثير منا يشغله التفكير ونجد البعض قد يسعى لاستغلال أوقات الفراغ ويعتبر أوقات الفراغ من أكثر وأهم الأمور التى تشغل بال الكثيرين، أو كيف يزيد من دخله وكيف ينمى قدراته وكيف يستغل وقت فراغه بطريق صحيحة، لذا نتناول خلال السطور التالية 5 نصائح للاستغلال الأمثل لوقت فراغك، وفقًا لما أشار إليه سيد نجم استشارى الصحة النفسية والتطوير الذاتي.

تعلم مهارات جديدة:
باستطاعتك أن تضيف إلى حياتك حياة، وأن تدخل على نفسه وأسرتك التفاؤل والأمل عن طريق اقتطاع بعض الوقت عن طريق تعلم مهارة جديدة، أو تحاول استغلال وقت الفراغ للتطوير الذاتى عن طريق حضور دورات تدريبية أو كورسات مكثفة فى فن معين ترغبه ويحتاج إليه سوق العمل وقتها ستجد دخلا ماديًا جديدا.

مارس الرياضة:
الرياضة لها أثر بالغ فى تغيير شخصيتك واستغلال وقت فراغك، الرياضة ليست مهمة فى شكل الجسم فقط بل بخروج الطاقة السلبية وتحسين المزاج وتنمية العقل وتحسين الذاكرة بشكل أفضل.

الاسترخاء وترتيب الأفكار:
يحتاج بعض الأشخاص، بين الحين والآخر، للخروج من الروتين اليومي وضغط العمل ومسئولياته، لذا يجب عليهم اقتطاع بعض الأوقات للاسترخاء وإعادة ترتيب الأفكار ويفضل أن يحرصوا دائمًا على أن يكون لديهم ورقة وقلم لكتابة الأفكار لا سيما وقت الاسترخاء حيث يتمتع العقل في هذا الوقت بالذهن الصافي والبعد عن والشوارد

الجلوس مع العائلة:
يفضل أن تجعل أولوياتك وقت للجلوس مع العائلة فهو جدير بإعادة النشاط للجسم وتفريغ الشحنات السالبة من المخ وأيضًا تعتبر فرصة جيدة لتلاقي الأفكار وزيادة التقارب والتعرف على توجهات الأبناء واهتماماتهم كما أنها فرصة جيدة للاستماع إلى شريك الحياة بما ينعكس على الجو الأسري مما يؤدي إلى الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي.

قراءة كتب جديدة:
من الممكن أن تخصص وقت مناسب للقراءة فعند الانتهاء من قراءة كتاب جديد مفضل لديك سوف تشعر بالفرح والإنجاز لأنك استثمرت وقت الفراغ في المعرفة والاطلاع.

المصدر: youm7

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