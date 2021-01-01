5 طرق لاستغلال أوقات الفراغ فى أنشطة مفيدة

في الويد إيند نجد الكثير منا يشغله التفكير ونجد البعض قد يسعى لاستغلال أوقات الفراغ ويعتبر أوقات الفراغ من أكثر وأهم الأمور التى تشغل بال الكثيرين، أو كيف يزيد من دخله وكيف ينمى قدراته وكيف يستغل وقت فراغه بطريق صحيحة، لذا نتناول خلال السطور التالية 5 نصائح للاستغلال الأمثل لوقت فراغك، وفقًا لما أشار إليه سيد نجم استشارى الصحة النفسية والتطوير الذاتي.
تعلم مهارات جديدة:
باستطاعتك أن تضيف إلى حياتك حياة، وأن تدخل على نفسه وأسرتك التفاؤل والأمل عن طريق اقتطاع بعض الوقت عن طريق تعلم مهارة جديدة، أو تحاول استغلال وقت الفراغ للتطوير الذاتى عن طريق حضور دورات تدريبية أو كورسات مكثفة فى فن معين ترغبه ويحتاج إليه سوق العمل وقتها ستجد دخلا ماديًا جديدا.
مارس الرياضة:
الرياضة لها أثر بالغ فى تغيير شخصيتك واستغلال وقت فراغك، الرياضة ليست مهمة فى شكل الجسم فقط بل بخروج الطاقة السلبية وتحسين المزاج وتنمية العقل وتحسين الذاكرة بشكل أفضل.
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