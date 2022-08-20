تبدأ 20 أغسطس .. جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية



امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية



بعدما تم إعلان نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022 منذ قليل، ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأزهرية 2022، وذلك بالنسبة للطلبة التي لم يحالفهم الحظ وينجحوا في المواد الشعبة الأدبية والتي تتضمن 15 مادة تضاف إلى المجموع.



جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأزهرية 2022 أدبي

وعن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأزهرية 2022 أدبي، حسبما جاء في الجدول المتداول ومعتمد من رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، فإن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس على أن تنتهي يوم الاثنين 29 أغسطس 2022، حيث يتطلب من الطالب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة، وأن يكون مرتدي الكمامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.



موعد امتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية

ونعرض الآن بشكل مفصل موعد امتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وذلك في الـ 15 مادة يدرسها طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة الأزهرية 2022، والتي تتضمن جزء شفوي في مادتي القرآن الكريم وأيضا الحديث للطلبة المبصرين، أما الطلبة المكفوفين فإنهم معفون من مادة الجغرافيا، كما لديهم شفوي في مادة اللغة الأجنبية الأولى والثانية، وأيضا في القرآن الكريم وكذلك القراءات.

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ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلميرابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. وتعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للمكفوفينجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان علمي رياضةجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان أدبيالسبت 20 أغسطس 2022مادة الفقة من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرامادة التوحيد من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهراالأحد 21 أغسطس 2022الجغرافيا من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 ظهراالإنشاء من الساعة الـ 12:30 حتى الساعة الـ 2:30 ظهراالاثنين 22 أغسطس 2022مادة القرآن الكريم من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرامادة الحديث من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهراالثلاثاء 23 أغسطس 2022مادة النحو من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهراوأيضا مادة البلاغة من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهراالأربعاء 24 أغسطس 2022مادة التفسير من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهراوأيضا مادة الأدب والنصوص من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهراالخميس 25 أغسطس 2022مادة الصرف من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرامادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 2 ظهراالسبت 27 أغسطس 2022مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساءالأحد 28 أغسطس 2022تعقد مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحاالاثنين 29 أغسطس 2022يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العام الأزهري يوم الاثنين 29 أغسطس مادة التاريخ لمدة ثلاثة ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الـ 12 ظهرا.