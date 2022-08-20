تبدأ 20 أغسطس .. جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
بعدما تم إعلان نتيجة الثانوية العامة الأزهرية 2022 منذ قليل، ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأزهرية 2022، وذلك بالنسبة للطلبة التي لم يحالفهم الحظ وينجحوا في المواد الشعبة الأدبية والتي تتضمن 15 مادة تضاف إلى المجموع.
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأزهرية 2022 أدبي
وعن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأزهرية 2022 أدبي، حسبما جاء في الجدول المتداول ومعتمد من رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، فإن الامتحانات سوف تبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس على أن تنتهي يوم الاثنين 29 أغسطس 2022، حيث يتطلب من الطالب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة، وأن يكون مرتدي الكمامة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.
موعد امتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية
ونعرض الآن بشكل مفصل موعد امتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وذلك في الـ 15 مادة يدرسها طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة الأزهرية 2022، والتي تتضمن جزء شفوي في مادتي القرآن الكريم وأيضا الحديث للطلبة المبصرين، أما الطلبة المكفوفين فإنهم معفون من مادة الجغرافيا، كما لديهم شفوي في مادة اللغة الأجنبية الأولى والثانية، وأيضا في القرآن الكريم وكذلك القراءات.
ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. وتعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للمكفوفين
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان علمي رياضة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان أدبي
السبت 20 أغسطس 2022
مادة الفقة من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرا
مادة التوحيد من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهرا
الأحد 21 أغسطس 2022
الجغرافيا من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 12 ظهرا
الإنشاء من الساعة الـ 12:30 حتى الساعة الـ 2:30 ظهرا
الاثنين 22 أغسطس 2022
مادة القرآن الكريم من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرا
مادة الحديث من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهرا
الثلاثاء 23 أغسطس 2022
مادة النحو من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرا
وأيضا مادة البلاغة من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهرا
الأربعاء 24 أغسطس 2022
مادة التفسير من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرا
وأيضا مادة الأدب والنصوص من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 1:30 ظهرا
الخميس 25 أغسطس 2022
مادة الصرف من الساعة الـ 9 صباحا حتى الساعة الـ 11 ظهرا
مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة الـ 11:30 صباحا حتى الساعة الـ 2 ظهرا
السبت 27 أغسطس 2022
مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء
الأحد 28 أغسطس 2022
تعقد مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباحا
الاثنين 29 أغسطس 2022
يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي العام الأزهري يوم الاثنين 29 أغسطس مادة التاريخ لمدة ثلاثة ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الـ 12 ظهرا.
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