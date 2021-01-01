رسائل وهمية لطلاب الثانوية العامة للحصول على النتيجة



رسائل وهمية رسائل وهمية



انتشرت عبر جروبات طلاب الصف الثالث الثانوي، رسالة بهدف الاحتيال على الطلاب لدفع مبالغ مالية مقابل حجز نتيجة الثانوية العامة 2022 لمعرفة النتيجة قبل إعلانها رسميا بـ 48 ساعة.



ونصت الرسالة المتداولة على ما يلي: ادفع 50 جنيه وسجل برقم جلوسك، واكتب رقم تلفونك هتوصلك رسالة sms بالنتيجة على الرقم قبل الميعاد المحدد من وزارة التربية والتعليم بـ 48 ساعة، وعدد الاشتراكات محدودة.



رسائل وهمية لطلاب الثانوية العامة لحجز نتيجة الثانوية العامة

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الرسالة المتداولةفي حين أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس عبر موقعها الإلكتروني بشكل مجاني للطلاب.الأول على الثانوية الأزهرية للمكفوفين بدمياط: الفضل يرجع لربنا ثم والدتي أكبر داعم ليا | بث مباشرلينك شغال.. استعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس وجواز السفرفي السياق ذاته، كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الإعلان بكل وضوح أن النتيجة ستكون في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، متابعا أن كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أي مصداقية.ولفت وزير التربية والتعليم، أن كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون بادعاء القدرة على تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة ما هم الا جماعات تحترف النصب والاحتيال، متابعا أن ما يتم تداوله يحدث كل عام، متابعا: لا صحة لمثل هذه الادعاءات والتصحيح الالكتروني مؤمن بالكامل وكافة حقوق الطلاب محفوظة.