وزارة التربية والتعليم : هذا هو آخر موعد للتقديم بالمدارس التكنولوجية التطبيقية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار إتاحة التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية حتى 5 أغسطس.





كما أتاحت وزارة التربية والتعليم، فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم المزدوج، ومراكز التميز؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، ذلك بالإضافة إلى إتاحة استمارة للطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا أو تواجههم أي مشكلة في تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



أسماء المدارس التكنولوجية التطبيقية

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن جميع تلك المدارس (مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مدارس التعليم المزدوج، مراكز التميز) هي مدارس حكومية وتخضع إلى مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطالب عن طريق الحساب الموحد له.

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وذكرت الوزارة أن هناك فرصة لطلاب الإعدادية العام السابق والأزهر والمدارس الدولية والوافدين الأجانب والعائدين المصريين بتقديم بيان درجات معتمد وصورة شهادة الميلاد وطلب التحاق بأحد المدارس بمقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ب 12 شارع الفلكي، المبتديان، القاهرة.ونشرت الوزارة كود الدفع الخاص بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يمكن للطالب الدفع من خلال فوري على كود 66643، أو باسم الخدمة (اختبار-التكنولوجيا التطبيقية) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.وكود الدفع الخاص بمدارس التعليم المزدوج من خلال فوري 66617 أو باسم الخدمة (اختبار- التعليم المزدوج) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج.وكود الدفع الخاص بمراكز التميز من خلال فوري 66644 أو باسم الخدمة (اختبار- مراكز التميز) من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمراكز التميز.