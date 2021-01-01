دراسة تحذر إعطاء الأطفال المضادات الحيوية



إعطاء الأطفال المضادات الحيوية إعطاء الأطفال المضادات الحيوية



حذرت دراسة جديدة من أن تناول المضادات الحيوية يزيد من خطر إصابتك بالربو في مرحلة من مراحل البلوغ، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.



التعرض المبكر للمضادات الحيوية

وأظهرت الدراسة، أن التعرض المبكر للمضادات الحيوية يمكن أن يقتل بكتيريا الأمعاء الصحية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالربو في مرحلة البلوغ.



ويشار إلى أنه تم إدخال حوالي 75000 بريطاني سنويًا إلى المستشفى بسبب هذا المرض ويموت أربعة أشخاص كل يوم بسبب نوبة الربو، حيث حذر العلماء الأطباء من تجنب وصف المضادات الحيوية للأطفال الصغار كلما أمكن ذلك.

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وقال مارتن بلاسر، مدير الطب في روتجرز وكبير مؤلفي الدراسة، إن إعطاء الأطفال المضادات الحيوية قد يزيد من مخاطر مشاكل كبيرة وطويلة الأمد مع الحساسية والربو.وتضمنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Mucosal Immunology، إعطاء المضادات الحيوية للفئران البالغة والفئران حديثة الولادة والبحث في كيفية تفاعلها مع مسببات الحساسية المختلفة.واكتشف العلماء أن الفئران الصغيرة فقط هي التي تركت مشاكل الربو أو الحساسية.استجابات مناعية غير مرغوبة للأطفالوأكد تيموثي بوربيت، المؤلف الرئيسي للبحث، أن الدراسة قدمت أدلة قوية على أن المضادات الحيوية تسبب استجابات مناعية غير مرغوبة لدى الأطفال.وأفاد الباحثون أن البالغين الذين يتلقون المضادات الحيوية في وقت لاحق من الحياة ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالربو أو الحساسية من أولئك الذين لا يتناولونها.في وقت سابق من هذا الشهر، وجدت الأبحاث أن مليون شخص في المملكة المتحدة يستخدمون جهاز استنشاق خاطئ للربو، مما يزيد من خطر تعرضهم لهجوم مميت.