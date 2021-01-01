تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري في تركيا | وفيديو



الاعتداء على مواطن مصري الاعتداء على مواطن مصري



أفرجت السلطات في مدينة إسطنبول التركية، خلال الساعات الماضية، عن شاب مصري تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب التركي داخل حافلة كانت تقلهم في مدينة إسطنبول التركية.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو أظهر اعتداء مجموعات من المواطنين الأتراك على المواطن المصري بشكل وحشي بإحدى الحافلات، بينما كان يناشدهم هو بالتوقف عن ضربه، بعد أن وجهت له العديد من الضربات التي تسببت له في حالة من الأعياء، حسبما أظهر الفيديو المتداول.



وسائل الإعلام في تركيا نشرت تفاصيل الواقعة بعدما قوبلت بحالة واسعة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك، إلى جانب تفاعل المصريين المتواجدين في تركيا مع الواقعة، والتي دفعت للتساؤل حول كيفية التعامل مع المواطنين المصريين المتواجدين في تركيا خلال السنوات الماضية.

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وسائل الإعلام قالت إن مجموعة من المواطنين الأتراك اعتدوا على المواطن المصري، بسبب اعتقادهم أنه كان يعمل على تصوير السيدات في الحافلة التي كان يستقلها في مدينة إسطنبول التركية، ومن ثم اعتدوا عليه ضربا وحصلوا على هاتفه الشخصي.واستمر الأتراك في الاعتداء على المواطن المصري داخل الحافلة، بينما هو كان يوجه لهم استغاثة بتركه ووقف التعدي عليه، بعد أن أصيب بحالة من الإعياء والإصابة قائلا: هموت حرام عليكم.. والنبي.. حاضر، بينما استمر مجموعة المواطنين الأتراك في الاعتداء عليه.الصحف التركية التي نقلت الخبر قالت إنه تم استدعاء قوات الشرطة، بعد الاعتداء على المواطن المصري، والتي تحفظت عليه، وفحصت محتويات هاتفه الخاص، وتبين أنه لم يقوم بتصوير أي سيدة أو محتوى يمثل اعتداء على الآداب العامة، لذلك قررت الشرطة الإفراج عنه.ونقلت عن المحامي الخاص به أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه.واقعة الاعتداء على مواطن مصري في تركيا، أخذت حيزا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت تفاعلا كبيرا، حيث قال أحد المتابعين: علي وزير الخارجية شخصيا أن يطالب بالتحقيق في المقطع المتداول بشأن الاعتداء على مواطن مصري في تركيا، ويتابع نتائج التحقيقات عن كثب، وحق المعتدي عليه لابد أن يعود -علي قدر بشاعة الفيديو لكن كتير حذرنا الناس من السياحة في تركيا وللأسف لا حياة لمن تنادي.فيما قال آخر: بعد انتشار فيديو اعتداء على مواطن مصري في تركيا يجب الدعوة إلى مقاطعة البضائع التركية مثل سوبر ماركت تركي، وسوبر ماركت بيم السوبر ماركت تركية بنشاط مشبوه دون رقابة حكومة مصر، وصاحبها هو حسن جونيت زاب صو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وإلغاء أي تعامل تجاري أو مهني مع الأتراك.وأضاف آخر: حادثة التعدي على مصري بتركيا يجب أن لا يمر مرور الكرام، يجب مقاطعة البضائع التركية وحظر السفر إلى تركيا مرة أخرى، أين الحكومة المصرية وردها على إهانة مواطن مصري من قبل مجموعة من المتنمرين العنصريين الاتراك بالرغم أنهم يأتون الينا بأقصى درجات الهمجية ويتم توفير الأمان لهم!!".https://twitter.com/i/status/1551126626393640960