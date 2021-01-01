تعرف على إمكانات غواصة يوم القيامة الروسية الرهيبة / فيديو

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غواصة يوم القيامة


غواصة يوم القيامة أضاف الجيش الروسي ، الأسبوع الماضي، سلاحا جديدا إلى ترسانته وهذه المرة تحت البحر، ويتجسد في غواصة نووية تمتلك قدرات تدميرية غير مسبوقة.

وتعد الغواصة التي تسمى " بيلغورود "، وتعرف أيضا بـ" غواصة يوم القيامة "، الأكبر من نوعها التي يجري بناؤها خلال 30 عاما، وفق معهد البحرية الأمريكية .

ولدى غواصة يوم القيامة قدرة النووية قوة نارية قادرة على محو مدن بأكملها ، فضلا عن قدرات على توليد موجات تسونامي إشعاعية ضخمة في البحار، بما يمكّنها من تدمير مدن ساحلية وجعلها غير صالحة للحياة.

حجم حافلة مدرسية
غواصة يوم القيامة تحتوي على سلاح في 6 طوربيدات نووية من نوع بوسايدون (صواريخ نووية)، ويبلغ حجم الواحد منها حجم حافلة مدرسية.

ولمتابعة ومعرفة المزيد حول إمكانات غواصة يوم القيامة .. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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