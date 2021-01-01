تعرف على إمكانات غواصة يوم القيامة الروسية الرهيبة / فيديو



غواصة يوم القيامة غواصة يوم القيامة



غواصة يوم القيامة أضاف الجيش الروسي ، الأسبوع الماضي، سلاحا جديدا إلى ترسانته وهذه المرة تحت البحر، ويتجسد في غواصة نووية تمتلك قدرات تدميرية غير مسبوقة.



وتعد الغواصة التي تسمى " بيلغورود "، وتعرف أيضا بـ" غواصة يوم القيامة "، الأكبر من نوعها التي يجري بناؤها خلال 30 عاما، وفق معهد البحرية الأمريكية .



ولدى غواصة يوم القيامة قدرة النووية قوة نارية قادرة على محو مدن بأكملها ، فضلا عن قدرات على توليد موجات تسونامي إشعاعية ضخمة في البحار، بما يمكّنها من تدمير مدن ساحلية وجعلها غير صالحة للحياة.

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حجم حافلة مدرسيةغواصة يوم القيامة تحتوي على سلاح في 6 طوربيدات نووية من نوع بوسايدون (صواريخ نووية)، ويبلغ حجم الواحد منها حجم حافلة مدرسية.ولمتابعة ومعرفة المزيد حول إمكانات غواصة يوم القيامة .. تابع الفيديو جراف التالي: