في سوريا .. كشف خلية تتبع لـ"داعش" لقلب الحكم في مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية بعض الحيثيات من قضية 11 متهما شكلوا خلية إرهابية في مصر تتبع لتنظيم "داعش" في سوريا.
وجاء بالتحريات اعتناق المتهم الأول عمرو أحمد، أفكار جماعة داعش التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عـدم تطبيـق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، عبر ارتباطه بعدد من القيادات المعتنقة لذات الفكر بشبكة المعلومات الدولية.
وكشفت التحريات تلقي المتهم تكليفات بتأسيس خلية عنقودية بالبلاد، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ما بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونفاذًا لذلك اضطلع إبان تأسيسها بضم عناصر لها من معتنقي ذات الأفكار، وآخرين تم استقطابهم، عرف منهم المتهمون من الثاني حتى الأخيرة.
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