مواصفات Redmi K50S Pro أول هواتف شاومي بمستشعر 200 ميجا بيكسل

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi K50S Pro، وهو أول إصدار من العملاق الصيني يأتي بمستشعر 200 ميجا بيكسل.
تتنافس كلاً من شاومي وموتورولا لإطلاق أول الهواتف المميزة بمستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل للأسواق، ولقد أكدت شاومي على أن Redmi K50S Pro سيكون أول إصدار للشركة بمستشعر 200 ميجا بيكسل.
كما أوضح تقرير نشر عبر “Yogesh Brar” تفاصيل أخرى حول مواصفات هذا الإصدار، حيث يدعم هاتف K50S Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما تشمل إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.
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