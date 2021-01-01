مواصفات Redmi K50S Pro أول هواتف شاومي بمستشعر 200 ميجا بيكسل



Redmi K50S Pro Redmi K50S Pro

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف شاومي القادم Redmi K50S Pro، وهو أول إصدار من العملاق الصيني يأتي بمستشعر 200 ميجا بيكسل.



تتنافس كلاً من شاومي وموتورولا لإطلاق أول الهواتف المميزة بمستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل للأسواق، ولقد أكدت شاومي على أن Redmi K50S Pro سيكون أول إصدار للشركة بمستشعر 200 ميجا بيكسل.



كما أوضح تقرير نشر عبر “Yogesh Brar” تفاصيل أخرى حول مواصفات هذا الإصدار، حيث يدعم هاتف K50S Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما تشمل إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

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أيضاً يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ويدعم تقنية HDR10+، كما يأتي بواجهة MIUI 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.كما يتوفر الهاتف بنموذجين بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.يذكر أن شاومي تقدم خلال الحدث أيضاً هاتف Redmi K50S الذي يأتي بمعالج Dimensity 8100 على أن ينطلق الهاتفين في الأسواق العالمية بعنوان Xiaomi 12T و12T Pro.