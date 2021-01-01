تطلق هواوي إصدار جديد من ساعة Huawei Watch 3 Pro بتصميم من التيتانيوم



Huawei Watch 3 Pro Huawei Watch 3 Pro

أعلنت هواوي عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية الذي ينطلق بعنوان “Huawei Watch 3 Pro New”، والذي يأتي بحجم شاشة 1.43 إنش، وتتميز بتصميم من التيتانيوم.



تتميز ساعة Watch 3 Pro New بشاشة AMOLED مميزة بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.



وتأتي الساعة الذكية بجميع المميزات الشائعة في الساعات الذكية، من رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً تدعم قياس حرارة الجسم.

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من جانب أخر تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء عند 5ATM، كما تدعم رصد تخطيط القلب ECG، كما تنطلق بتحديث HarmonyOS 3.0.لم توضح هواوي تفاصيل سعة البطارية في الساعة الذكية، إلا أنها أكدت على إستمرار الشحن لفترة تصل إلى 4 أيام، كما تأتي بذاكرة 2 جيجا بايت رام، وسعة 16 جيجا بايت، ومن المقرر أن تتوفر في السوق الصيني بسعر 430 دولار.