تطلق هواوي إصدار جديد من ساعة Huawei Watch 3 Pro بتصميم من التيتانيوم

أعلنت هواوي عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية الذي ينطلق بعنوان “Huawei Watch 3 Pro New”، والذي يأتي بحجم شاشة 1.43 إنش، وتتميز بتصميم من التيتانيوم.
تتميز ساعة Watch 3 Pro New بشاشة AMOLED مميزة بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.
وتأتي الساعة الذكية بجميع المميزات الشائعة في الساعات الذكية، من رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً تدعم قياس حرارة الجسم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!