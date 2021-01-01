قد يأتي هاتف Vivo V25 Pro بمعالج Dimensity 1300 ومعدل تحديث 120Hz



Vivo V25 Pro Vivo V25 Pro

تستعد شركة Vivo لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Vivo V25 خلال الفترة القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن هاتف Vivo V25 Pro قد يأتي بمعالج Dimensity 1300 ومعدل تحديث 120Hz.



جاء تقرير جديد من “MySmartPrice” ليوضح بعض من المواصفات المتوقعة لهاتف Vivo V25، حيث يأتي الهاتف بلون مميز مع طبقة زجاج Fluorite AG في الغطاء الخلفي، مع تقنية طلاء تدعم تغيير درجة اللون وفقاً للإضاءة المحيطة بالهاتف.



أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بتصميم منحني 3D، كما تدعم الشاشة جودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 1300.

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أيضاً كشفت التسريبات عن خطط Vivo لإطلاق الهاتف بثلاثة من الإختيارات في الألوان، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.