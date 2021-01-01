سامسونج حصلت على براءة اختراع لتقنية معدل تحديث الشاشة الجديدة الموفرة للطاقة

تعمل سامسونج على تطوير تقنية جديدة لمعدل تحديث الشاشة للأجهزة المحمولة. يصف طلب براءة اختراع جديد من شركة سامسونج تقنية عرض يمكنها تطبيق معدلات تحديث مختلفة في وقت واحد عبر مناطق شاشة متعددة.
قد تكون هذه هي الخطوة التطورية التالية في تقنية معدل التحديث من سامسونج لشاشات الهاتف المحمول. كان Galaxy S20 أول من اعتمد معدل تحديث ثابت يبلغ 120 هرتز. يتميز Galaxy S21 Ultra والإصدارات الأحدث من Galaxy S22 بشاشات أموليد مطورة مع معدل تحديث متغير ، مما يعني أن لوحات أموليد يمكنها تكييف معدل التحديث وفقًا للمحتوى المعروض على الشاشة لتوفير عمر البطارية.
يبدو أن شركة سامسونج تعمل الآن على الخطوة التطورية التالية التي تتجاوز تقنية معدل التحديث المتغير. تصف براءة الاختراع الحديثة "طريقة لقيادة العرض بمعدلات تحديث متعددة" و "جهاز إلكتروني يقود مجموعة من مناطق العرض لشاشة ذات ترددات قيادة مختلفة".
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