سامسونج حصلت على براءة اختراع لتقنية معدل تحديث الشاشة الجديدة الموفرة للطاقة

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تعمل سامسونج على تطوير تقنية جديدة لمعدل تحديث الشاشة للأجهزة المحمولة. يصف طلب براءة اختراع جديد من شركة سامسونج تقنية عرض يمكنها تطبيق معدلات تحديث مختلفة في وقت واحد عبر مناطق شاشة متعددة.



قد تكون هذه هي الخطوة التطورية التالية في تقنية معدل التحديث من سامسونج لشاشات الهاتف المحمول. كان Galaxy S20 أول من اعتمد معدل تحديث ثابت يبلغ 120 هرتز. يتميز Galaxy S21 Ultra والإصدارات الأحدث من Galaxy S22 بشاشات أموليد مطورة مع معدل تحديث متغير ، مما يعني أن لوحات أموليد يمكنها تكييف معدل التحديث وفقًا للمحتوى المعروض على الشاشة لتوفير عمر البطارية.



يبدو أن شركة سامسونج تعمل الآن على الخطوة التطورية التالية التي تتجاوز تقنية معدل التحديث المتغير. تصف براءة الاختراع الحديثة "طريقة لقيادة العرض بمعدلات تحديث متعددة" و "جهاز إلكتروني يقود مجموعة من مناطق العرض لشاشة ذات ترددات قيادة مختلفة".

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بمعنى آخر ، قد تتمكن تقنية معدل التحديث المستقبلي من سامسونج من عرض جزء واحد من الشاشة عند 30 هرتز أو 60 هرتز ، وجزء آخر عند 120 هرتز.من الناحية النظرية ، يسمح النظام باستخدام معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز جزئيًا فقط ، حيث يكون ذلك مهمًا ، كل ذلك أثناء عرض أجزاء أخرى من المحتوى في نفس المشهد بمعدل تحديث أقل. يمكن أن تؤدي تقنية معدل التحديث هذه إلى مزيد من التقدم فيما يتعلق بعمر البطارية.تجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم براءة الاختراع منذ فترة طويلة ، في أوائل عام 2021 ، ولكن تم نشرها اليوم فقط من قبل KIPRIS. مع وضع ذلك في الاعتبار ، ليس هناك من معرفة متى ستصبح هذه التكنولوجيا متاحة. يبدو Galaxy S23 منافسًا رائعًا لهذه التقنية الجديدة ، لكن الأخير قد لا يكون جاهزًا بعد.علاوة على ذلك ، لا تكشف طلبات براءات الاختراع دائمًا عن المنتجات التي ستدخل حيز الإنتاج ، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان سامسونج الاستفادة من تقنية معدل التحديث "السحرية" هذه من الناحية العملية.