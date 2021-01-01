كل من Galaxy M52 5G و Galaxy M53 5G يحصل على التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022



Galaxy M53 5G Galaxy M53 5G

قبل أيام قليلة من نهاية الشهر ، أصدرت شركة سامسونج التحديث الأمني ??لشهر يوليو 2022 إلى Galaxy M52 5G و Galaxy M53 5G. بدأ الهاتفان الذكيان في الحصول على تصحيح الأمان الجديد في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن يتوسع الطرح في الأيام القادمة للأسواق الأخرى.



يحصل Galaxy M52 5G على تحديث البرنامج الجديد بإصدار البرنامج الثابت M526BXXS1BVG4 في بوليفيا والبرازيل وبيرو. سيحصل خليفة الهاتف ، Galaxy M53 5G ، على التحديث الجديد بإصدار البرنامج الثابت M536BXXU1AVG1 في أوروبا والهند وماليزيا وروسيا وتايوان وتايلاند والفلبين وفيتنام. يعمل تصحيح الأمان في يوليو 2022 على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية.



إذا كنت من مستخدمي Galaxy M52 5G أو Galaxy M53 5G في أي من البلدان المذكورة أعلاه ، فيمكنك تنزيل تحديث البرنامج الجديد وتثبيته بالانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت.