ميتا تخطط لمحتوى يحركه الذكاء الاصطناعي بنسبة 30 في المائة على الجدول الزمني لفيسبوك وإنستغرام



ميتا ميتا

أكد مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، أن هدفه هو جعل 30 ? من المحتوى الذي يراه المستخدم في خلاصته على فيسبوك أو إنستغرام من حسابات موصى بها من خلال الذكاء الاصطناعي. شارك الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج خططه خلال الإعلان عن أرقام الأعمال المقابلة للربع الثاني من عام 2022.



حاليًا ، كما أوضح زوكربيرج نفسه ، 15? من المحتوى الذي يراه المستخدم في خلاصته على فيسبوك يأتي من الحسابات التي أوصت بها خوارزمية النظام الأساسي. هذا الرقم أيضًا أعلى قليلاً على إنستغرام. أي أن جزءًا كبيرًا من المنشورات التي تظهر على الصفحة الرئيسية هي من حسابات لا يتابعها الشخص ، ولكن بناءً على التفاعلات مع متابعيه ، فقد تكون ذات أهمية.



نموذج الدور الكبير - الذي لم يذكره زوكربيرج - هو تيك توك ، وهو ناجح جدًا حاليًا مع المحتوى الذي يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي. ببساطة ، يختبر تيك توك المحتوى الجديد الذي أنشأه المستخدمون مع عدد صغير من الأعضاء الآخرين. ثم يتم نقله إلى المزيد والمزيد من الأعضاء ، بغض النظر عما إذا كان لديهم أي صلة بمنشئ المحتوى الأصلي.

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من المرجح أن تقترب شركة ميتا من هذا المبدأ مع فيسبوك و إنستغرام. تتعرض الشركة أيضًا لضغوط مالية ، حيث سجلت ميتا أول انخفاض سنوي لها في الإيرادات. في الربع الثاني ، تراجعت الإيرادات بنسبة 1? إلى 28.8 مليار دولار.