تويتر يزيد سعر Twitter Blue من 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

يزيد تويتر سعر خدمة الاشتراك ، Twitter Blue ، من 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. بدءًا من أكتوبر ، سيتعين على المشتركين الحاليين دفع المزيد. سيتعين على المستخدمين الجدد حاليًا دفع السعر المرتفع.
بصرف النظر عن الولايات المتحدة ، ينطبق ارتفاع الأسعار أيضًا على دول أخرى مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا مع رسوم جديدة تبلغ 6.99 دولارًا أستراليًا (سابقًا 4.49 دولارًا أستراليًا) و 6.49 دولارًا كنديًا (سابقًا 3.49 دولارًا كنديًا) و 6.49 دولارًا نيوزيلنديًا (سابقًا 4.49 دولار نيوزيلندي).
يحصل المشتركون على ميزات مثل "التراجع عن الإرسال" التي تمنحك القدرة على إصلاح تغريدة في نافذة زمنية معينة ، والرموز المخصصة وشريط التنقل ، والقدرة على تغيير صورة ملفك الشخصي إلى NFT ، ومقالات خالية من الإعلانات داخل شبكة ناشر Twitter Blue ، والوصول إلى أهم المقالات التي تشاركها شبكتك.
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