تويتر يزيد سعر Twitter Blue من 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

يزيد تويتر سعر خدمة الاشتراك ، Twitter Blue ، من 2.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا. بدءًا من أكتوبر ، سيتعين على المشتركين الحاليين دفع المزيد. سيتعين على المستخدمين الجدد حاليًا دفع السعر المرتفع.

بصرف النظر عن الولايات المتحدة ، ينطبق ارتفاع الأسعار أيضًا على دول أخرى مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا مع رسوم جديدة تبلغ 6.99 دولارًا أستراليًا (سابقًا 4.49 دولارًا أستراليًا) و 6.49 دولارًا كنديًا (سابقًا 3.49 دولارًا كنديًا) و 6.49 دولارًا نيوزيلنديًا (سابقًا 4.49 دولار نيوزيلندي).

يحصل المشتركون على ميزات مثل "التراجع عن الإرسال" التي تمنحك القدرة على إصلاح تغريدة في نافذة زمنية معينة ، والرموز المخصصة وشريط التنقل ، والقدرة على تغيير صورة ملفك الشخصي إلى NFT ، ومقالات خالية من الإعلانات داخل شبكة ناشر Twitter Blue ، والوصول إلى أهم المقالات التي تشاركها شبكتك.

أبلغ تويتر المشتركين عن هذا التغيير في السعر عبر البريد الإلكتروني خلال الأيام القليلة الماضية. جاء في الرسالة الإلكترونية: "يساعدنا هذا التغيير على الاستمرار في بناء بعض الميزات التي كنت تطلبها ، وتحسين الميزات الحالية التي تحبها بالفعل ، والحفاظ على مهمتنا المتمثلة في دعم الصحافة".

انتقد العديد من المستخدمين خطوة تويتر قائلين إن المجموعة الحالية من الميزات لا تكفي لتبرير السعر ، ربما يمكن أن يغير زر التعديل هذا الرأي.

أطلقت الشركة لأول مرة Twitter Blue في كندا وأستراليا في يونيو الماضي مع توسع إلى الولايات المتحدة ونيوزيلندا في نوفمبر الماضي. لم يكشف تويتر عن أي أرقام حول عدد المستخدمين الذين دفعوا مقابل هذه الخدمة ، ولا يكشف بشكل منفصل عن الأرباح من خلال الاشتراكات في تقاريره ربع السنوية. أشار تقرير صادر عن شركة التحليلات SensorTower إلى أن سناب شات بلس ، التي تم إطلاقها في 29 يونيو 2022 ، تعمل بالفعل بشكل أفضل من Twitter Blue.

المصدر: tech1new

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