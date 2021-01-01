تجعل مايكروسوفت أنظمة ويندوز عصية على الاختراق

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار تقنيات جديدة ستجعل أنظمة ويندوز صعبة الاختراق.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الاختبارية الجديدة من أنظمة Windows 11 حملت معها حماية محسنة ضد ما يسمى بهجمات Brute force attacks، والتي يستغلها الهاكرز لاختراق الحواسب.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن مثل هذه التحسينات ستمنع قراصنة الإنترنت من الوصول إلى بيانات الحواسب وبرمجياتها، فبعد عشر محاولات من إدخال كلمة مرور غير صحيحة للدخول إلى نظام الحاسب في غضون 10 دقائق يتم حظر النظام تماما، ويصبح من المستحيل الوصول إلى بياناته أو تشغيل الحاسب.
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