تباع سترة "رائد القمر" الأمريكي بـ 2.7 مليون دولار!

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن السترة التي ارتداها رائد الفضاء، أدوين ألدرين أثناء هبوطه على القمر بيعت مؤخرا بمزاد علني.
وتبعا لشبكة "سي إن إن" فإن "السترة التي ارتداها ألدرين أثناء هبوطه على سطح القمر في يوليو 1969 بيعت الثلاثاء الماضي بمزاد في نيويورك بقيمة 2.77مليون دولار، وأشرفت على المزاد دار Sotheby's الشهيرة للمزادات".
صنعت السترة المذكورة من ألياف مقاومة للاحتراق ومنسوجة بإحكام تم استخدامها في إنتاج بدلات الفضاء لبرنامج Apollo الأمريكي، ووضع على هذه السترة شعار البرنامج واسم رائد الفضاء.
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