نعتزم ناسا إرسال مروحيتين صغيرتين أخريين إلى كوكب المريخ

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إرسال مروحيتين صغيرتين أخريين إلى كوكب المريخ، بعد الاختبار الناجح للمروحية "إنجينويتي".
وأعلنت ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، التي تشارك أيضا في المشروع، في مؤتمر صحفي، أن المروحيتين قد تساعدان في جمع عينات ليتم إرسالها إلى الأرض.
وهبطت "إنجينويتي" على سطح الكوكب الأحمر في فبراير العام الماضي مع المركبة المتجولة "برسفيرنس"، وبعد ذلك بوقت قصير، أصبحت المروحية، التي تعمل ببطاريات ليثيوم أيون، أول مركبة جوية تكمل رحلة على كوكب آخر.
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