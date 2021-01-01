زيادة جديده 40 ألف جنيه على تويوتا روميون 2022



تويوتا روميون 2022 تويوتا روميون 2022

شهدت الايام القليلة الماضية تقديم تويوتا مصر لزيادة سعرية على سيارتها روميون الجديدة، والتي تنتمي لفئة سيارات MPV، حيث تقدم تويوتا موديل 2022 من السيارة بفئتين أصبحت أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 340 إلى 380 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 310 إلى 350 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 102 حصان وعزم 138 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مصابيح أمامية هالوجين.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- مصابيح ضبابية أمامية.- مرايات جانبية كهربائية.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام مانع للسرقة.- زجاج كهربائي.- بلوتوث ومنافذ يو اس بي وAUX.- حوامل أكواب أمامية.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- حوامل أكواب خلفية.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- نظام أندرويد أوتو.- شاشة 7 بوصة وسطية لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مخرج كهرباء 12 فولت.