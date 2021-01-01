بالتفاصيل ما هو عمود الكامات أو الحدبات أو Camshaft

آخر الأخبارأخبار السيارات › بالتفاصيل ما هو عمود الكامات أو الحدبات أو Camshaft

صورة الخبر: عمود الكامات
عمود الكامات

عمود الكامات هو ببساطة عمود يحتوي على عدد من الحدبات الساندة له على مدى طوله يستخدم لفتح وغلق الصمامات ، ويدور عمود الكامات نصف سرعة دوران عمود الكرنك .

بمعنى أن عمود الكامات مسؤول عن تشغيل صمامات المحرك و يستمد عمود الكامات حركته الدورانية من عمود الكرنك عن طريق مجموعة تروس او كاتينة ، و يحولها إلى حركة ترددية عندما يضغط على دليل الصمام و الياي المثبت فيه لإدخال خليط الاحتراق ( وقود+هواء ) داخل الاسطوانة و ايضا خروج العادم من صمام العادم و ذلك في توقيتات زمنية مرتبطة بحركة عمود الكرنك .

و تتحكم كل كامة في أداء صمام معين إما سحب أو عادم ، وتوضع بترتيب معين و يعطى لها شكل معين تبعا لترتيب الحريق حسب تصميم المحرك ، في السابق كان يستخدم عمود كامة واحد SOHC و لكن حديثا اصبح يستخدم عمودين DOHC أو أكثر .

المصدر: Nile Motors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالتفاصيل ما هو عمود الكامات أو الحدبات أو Camshaft

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56498

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager