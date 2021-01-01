بالتفاصيل ما هو عمود الكامات أو الحدبات أو Camshaft



عمود الكامات عمود الكامات

عمود الكامات هو ببساطة عمود يحتوي على عدد من الحدبات الساندة له على مدى طوله يستخدم لفتح وغلق الصمامات ، ويدور عمود الكامات نصف سرعة دوران عمود الكرنك .



بمعنى أن عمود الكامات مسؤول عن تشغيل صمامات المحرك و يستمد عمود الكامات حركته الدورانية من عمود الكرنك عن طريق مجموعة تروس او كاتينة ، و يحولها إلى حركة ترددية عندما يضغط على دليل الصمام و الياي المثبت فيه لإدخال خليط الاحتراق ( وقود+هواء ) داخل الاسطوانة و ايضا خروج العادم من صمام العادم و ذلك في توقيتات زمنية مرتبطة بحركة عمود الكرنك .



و تتحكم كل كامة في أداء صمام معين إما سحب أو عادم ، وتوضع بترتيب معين و يعطى لها شكل معين تبعا لترتيب الحريق حسب تصميم المحرك ، في السابق كان يستخدم عمود كامة واحد SOHC و لكن حديثا اصبح يستخدم عمودين DOHC أو أكثر .