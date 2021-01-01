تروّج Fiat لسياراتها الاقتصادية الجديدة



Fiat Fiat

بدأت Fiat بالترويج لسيارة Argo الجديدة التي صممت لتكون سيارة شبابية عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.



وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم وانسيابي، ومقارنة بمركبات Argo السابقة حصلت هذه المركبة على تصميم جديد للمصابيح، وشكل معدّل لممتصات الصدمات والشبك الأمامي لغطاء المبرد، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 14 إنشا.



وداخليا حصلت السيارة على واجهة قيادة عصرية، وزودت الواجهة بشاشة لمسية متطورة، وأزرار ومفاتيح تحكم أنيقة، كما زودت بمقود مميز مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة القيادة.

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وجهّزت Fiat هذه المركبة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وزودتها بعدة أنظمة قيادة، ونظام تكييف متطور يمكن التحكم به لجعل الحرارة مختلفة في جهتي القمرة، كما زودتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.