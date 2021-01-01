تروّج Fiat لسياراتها الاقتصادية الجديدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تروّج Fiat لسياراتها الاقتصادية الجديدة

صورة الخبر: Fiat
Fiat

بدأت Fiat بالترويج لسيارة Argo الجديدة التي صممت لتكون سيارة شبابية عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك متوسط الحجم وانسيابي، ومقارنة بمركبات Argo السابقة حصلت هذه المركبة على تصميم جديد للمصابيح، وشكل معدّل لممتصات الصدمات والشبك الأمامي لغطاء المبرد، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 14 إنشا.

وداخليا حصلت السيارة على واجهة قيادة عصرية، وزودت الواجهة بشاشة لمسية متطورة، وأزرار ومفاتيح تحكم أنيقة، كما زودت بمقود مميز مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة القيادة.

وجهّزت Fiat هذه المركبة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وزودتها بعدة أنظمة قيادة، ونظام تكييف متطور يمكن التحكم به لجعل الحرارة مختلفة في جهتي القمرة، كما زودتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تروّج Fiat لسياراتها الاقتصادية الجديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50741

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager