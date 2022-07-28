أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 29 يوليو 2022



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيه للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيه وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو.

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جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .ومن جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن المشروعات الإنتاجية منها مشروعي إعادة إحياء البتلو و تحسين سلالات الماشية من خلال إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي ساهمت فى تحقيق نسبة 60% من اللحوم الحمراء.كما تباع اللحوم البلدية بمنافذ قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة بسعر 135جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضانى 125 جنيه و اللحوم المستوردة 95 جنيه سعر الكيلو القطع و 90 جنيه سعر كيلو اللحمة المفرومة و80 جنيها سعر كيلو الكبدة.