أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2022.. وارتفاع عيار 21



أسعار الذهب أسعار الذهب

مع بداية تعاملات اليوم واصل سعر الذهب اليوم ارتفاعه في البورصة العالمية للمعادن ، كما أن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-7-2022 سجل صعود بشكل طفيف في تعاملات سوق الصاغه صباحا ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا على خلفيه رفع سعر الفائدة الامريكية وهبوط سعر الدولار



وبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 997 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس التى سجلت 996 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري ، فيما لازال الطلب على المعدن الاصفر محليا



ووفقا لتصريحات من شعبة الذهب تقوم جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 29-7-2022

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1137 جنيها)وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو جنيها ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1137 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (997 جنيه)فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع متأثرا بالصعود العالمي ، ليربح مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 997 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (856 جنيهًا)وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 856 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (7976 جنيه)وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 7976 جنيه، ليربح 16 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35247 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.137 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وربحت اوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 5 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1759 دولار .