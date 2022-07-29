أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 29-7-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 استقرارًا نسبيًا، وذلك حتى نهاية تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بدء العطلة الأسبوعية للبنوك يوميْ الجمعة السبت، بحسب ماكينات الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا لقرائه بمتوسط سعر صرف 6 عملات هي: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.



أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

حققت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري الآتي:

سعر الدولار الأمريكي 18.88 للشراء، و18.96 للبيع.

هبط سعر اليورو إلى 19.11 للشراء، و19.20 للبيع، بحسب أسعار العملات.

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 22.87 للشراء، و22.97 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى 5.02 للشراء، و 5.05 للبيع.

وصل الدرهم الإماراتى إلى سعر 5.14 للشراء، و5.16 للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي عند 61.45 للشراء، و61.79 للبيع.



سعر الدولار فى البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل إلى 18.91 للشراء، و18.97 للبيع.

في بنك بلوم مصر بلغ سعر الدولار 18.87 للشراء، و18.97 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 18.89 للشراء، و18.95 للبيع.

وصل سعر الدولار إلى 18.89 للشراء و18.96 للبيع، في البنك الأهلي القطري.

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