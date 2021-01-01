هيكل عظمى لديناصور بـ6 ملايين جنيه إسترلينى فى مزاد سوثبى



هيكل عظمى لديناصور هيكل عظمى لديناصور

بيع هيكل عظمى نادر لديناصور قديم فى الولايات المتحدة إلى مشتر غير معروف مقابل ما يزيد قليلاً عن ستة ملايين دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) وتم عرض الهيكل من قبل سوثبى فى مزاد التاريخ الطبيعى للشركة فى مدينة نيويورك أمس الخميس.



الحفرية هى تلك الخاصة بالديناصور المسمى جورجوسوروس Gorgosaurus وهو قريب من التيرانوصور Tyrannosaurus الذى تم اكتشافه فى عام 2018. وستتاح للمشترى المجهول فرصة فريدة لوضع اسم مستعار على رأس المفترس لمرة واحدة.



هذا البيع هو الثانى على الإطلاق لهيكل عظمى متحجر لديناصور تعرضه دار سوثبى أما الأول، فهو T-rex الملقب بـ Sue، تم بيعه إلى متحف شيكاغو فيلد فى عام 1997 مقابل 8.36 مليون دولار.

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وكان من المتوقع أن يجذب ديناصور جورجيوسورس عطاءات تصل إلى 8 ملايين دولار. وتعد جورجوسوروس العينة الوحيدة من نوعها التى يتم طرحها للملكية الخاصة ولا يوجد سوى 20 حفرية مثلها معروفة فى جميع أنحاء العالم.وجاب الديناصور جورجيوسورس الأرض منذ حوالى 77 مليون عام ، ومثل T-rex، كان له رأس كبير ، وفم مليء بالأسنان المنحنية ، وأطرافه الأمامية الصغيرة بإصبعين.وعلى الرغم من أنه أصغر من التيرانوصور، إلا أنه كان أسرع وأكثر شراسة ومعبئًا لدغة أقوى، وقد تحسنت سلالته من أجل "تقطيع الجلد السميك والتغلغل بعمق فى لحم فريسته"، وفقًا لما ذكرته دار سوثبى.