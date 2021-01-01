هيكل عظمى لديناصور بـ6 ملايين جنيه إسترلينى فى مزاد سوثبى

بيع هيكل عظمى نادر لديناصور قديم فى الولايات المتحدة إلى مشتر غير معروف مقابل ما يزيد قليلاً عن ستة ملايين دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) وتم عرض الهيكل من قبل سوثبى فى مزاد التاريخ الطبيعى للشركة فى مدينة نيويورك أمس الخميس.
الحفرية هى تلك الخاصة بالديناصور المسمى جورجوسوروس Gorgosaurus وهو قريب من التيرانوصور Tyrannosaurus الذى تم اكتشافه فى عام 2018. وستتاح للمشترى المجهول فرصة فريدة لوضع اسم مستعار على رأس المفترس لمرة واحدة.
هذا البيع هو الثانى على الإطلاق لهيكل عظمى متحجر لديناصور تعرضه دار سوثبى أما الأول، فهو T-rex الملقب بـ Sue، تم بيعه إلى متحف شيكاغو فيلد فى عام 1997 مقابل 8.36 مليون دولار.
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