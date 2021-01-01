هل يساعدك التنفس في التخلص من الوزن الزائد؟

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ممارسة التنفس العميق والتأمل لن يجلب السلام إلى عقلك فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين صحتك بشكل كبير، ويعتبر التنفس المعروف أيضًا باسم اليقظة الذهنية سيحسن تركيزك ويخفف من مستويات التوتر لديك، بالإضافة إلى طرق التنفس هذه يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن، وبصرف النظر عن ممارسة تمارين الجمباز والبيلاتس في نظام التمرين الخاص بك ، قم بتضمين تمارين التنفس.



ستصبح رحلتك لخسارة الوزن غنية ومثيرة للغاية إذا فقدت وزنك بطريقة سلمية وهادئة، وستفيد هذه العملية صحتك العقلية والجسدية، وهناك العديد من حركات التنفس المثيرة للعقل، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».





Kapalbhati

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هو تمرين تنفس رائع يمكن أن يمنعك من زيادة الوزن ويساعدك على إنقاص الوزن دون عناء.كيفية الأداء: اجلس على بساط اليوجا مع أرجل مطوية ، وتأكد من أنك في الوضع الصحيح من خلال الحفاظ على محاذاة ظهرك ورقبتك، وضع راحتي يديك على ركبتيك وأغلق عينيك برفق، واستنشق تدريجياً وازفر بسرعة. وأثناء الزفير ، ستشعر بحركة بطنية داخلية، وكرر هذه العملية لمدة 5 إلى 10 دقائق على الأقل.بهاستريكاسيجعلك تمرين التنفس هذا، نشيطًا ويعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما يؤدي إلى حرق سريع للسعرات الحرارية.كيفية الأداء: للتمرن على Bhastrika Pranayama ، اجلس بهدوء مع الحفاظ على استقامة ظهرك ورقبتك، وخفف عضلات معدتك وأغلق عينيك، وحافظ على راحة يديك على ركبتيك وابدأ في التنفس بعمق وسرعة أثناء الشهيق والزفير.يجب أن يكون التنفس منتظمًا وتأكد من أنك لا تأخذ أكثر من ثانية أثناء الشهيق والزفير. أثناء القيام بذلك ، يجب أن تشعر بأن الحجاب الحاجز يتمدد ويتقلص بالتنسيق مع أنفاسك، وتدرب على هذا الإجراء لمدة 5 إلى 10 دقائق.بهراماريسيؤدي هذا النوع من التمارين إلى تحسين التمثيل الغذائي لديك ، وزيادة كمية الأكسجين التي تتناولها ، وتحقيق التوازن بين مستويات إفرازات الجسم الهرمونية.كيفية الأداء: اختر ركنًا هادئًا وهادئًا واجلس في بادماسانا مع الحفاظ على كتفيك ممدودتين وظهرك في وضع مستقيم، وخفف راحة يديك وأغلق عينيك باستخدام إبهامك.ضع يديك بحيث تلامس أصابع السبابة جبينك فوق حاجبيك تمامًا، ويجب أن تكون أصابعك الوسطى والبنصر على عينيك المغلقتين. استنشق بعمق وازفر بشكل تدريجي.الحفاظ على فمك مغلقًا أثناء الزفير تقليد صوت همهمة. يجب أن تشعر بذبذبات الصوت على أصابعك. ضع أصابعك برفق على ركبتيك بمجرد إجراء هذا الإجراء. أعد هذا التمرين لمدة 5 إلى 10 دقائق.نادي شذانةيوازن هذا التمرين كلاً من قنوات الجسم ويطلق السموم، ويوجد أكسجين في الخلايا ينعش نظام الجسم ويؤدي إلى إنقاص الوزن.كيفية الأداء: اجلس في وضع مريح وخفف كتفيك ، يجب أن يكون ظهرك مستقيمًا. قم بتشكيل ذقن من يدك اليسرى واحتفظ بها على ركبتك، واحتفظ بطرف إصبعي السبابة والوسطى من يدك اليمنى في منتصف حاجبيك، يجب أن يكون البنصر والإصبع الصغير على فتحة الأنف اليسرى وإبهامك على فتحة الأنف اليمنى على التوالي.أغلق فتحة الأنف اليمنى بسهولة باستخدام إبهامك وزفر من فتحة الأنف اليسرى، واستنشق من فتحة أنفك اليسرى وزفر من اليمين، وقم بممارسة هذا التمرين 9 مرات على الأقل ، مع أخذ أنفاس عميقة تدريجية.التنفس الحجابيخذ أنفاسًا ضحلة أثناء أداء هذا التمرين لأنه يجمع السموم ويزيد من إمداد الأكسجين في خلايا جسمك.كيفية الأداء: استلق على بساط اليوجا ولاحظ أن معدتك تقوم بحركات تدريجية صعودًا وهبوطًا، ويساعد في شد منطقة البطن وتقليل دهون المعدة، كما أنه يساعد في حركات الأمعاء السليمة وإرخاء عضلات الجسم.تنفس الفمبينما تتنفس من فمك ، لا تشعر فقط بالانتعاش ، ولكن الدهون الزائدة في البطن تنخفض أيضًا. ستشعر بقوة على عضلات بطنك أثناء ممارسة هذا التمرين، وهذا النشاط مفيد أيضًا في تنغيم وجهك ، وستكون ذقنك ووجنتيك بمظهر أنيق.كيفية الأداء: افتح فمك وابدأ في الشهيق والزفير ، وعد حتى 10 أثناء ممارسة تمرين التنفس هذا، وتأكد من أنك تقوم بإخراج الهواء ببطء مقارنة باستنشاقه، ويمكنك أداء هذا النشاط ثلاث مرات في اليوم ، وتستغرق كل جولة 10 دقائق.