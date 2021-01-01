تتصدى سيدة للص بقطعة قماش..

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تتصدى سيدة للص بقطعة قماش

تصدرت خبازة تركية هولندية عناوين الأخبار بسبب تحركها الشجاع عندما اقتحم لص متجرها في ديفينتر بهولندا يوم الثلاثاء، ولم تقاومه بسكين أو رذاذ الفلفل ، ولكن بقطعة قماش للتنظيف.

وقع الحادث في مخبز وكانت السيدة لطيفة بيكر خلف المنضدة في مخبز ابنها عندما دخل الرجل الذي يرتدي هوديي المتجر واقترب من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.ومع ذلك ، لم تخاف لطيفة وطردت الرجل من متجرها بقطعة قماش، انتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث على نطاق واسع وشاركته الكاتبة تانسو ييجين على موقع تويتر، وذلك حسب ما ذكره موقع «indiatoday».

ويمكنك رؤية من خلال مقطع الفيديو الرجل الذي يرتدي سترة سوداء وهو يدخل المخبز في لمح البصر ويشق طريقه مباشرة إلى ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية. ومع ذلك ، لم تخيف لطيفة من هذا. اتهمته بقطعة قماش في يدها وبدأت تضربه بها، حتى أنها حاولت دفعه بعيدًا لمنعه من سرقة المال. وفي هذه الأثناء ، دخل رجل إلى المتجر ورأى ذلك ، وهرب المخطئ.

كما جاء في شرح الفيديو: «لطيفة بيكر ، خبازة تركية في هولندا ، طاردت السارق باستخدام قطعة قماش للدفاع عن النفس ؛ لا تقلل من شأن قوة قطعة القماش».

https://twitter.com/i/status/1552753645564968960


المصدر: بوابه اخبار اليوم

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