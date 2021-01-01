تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مصري يعيد حقيبة تحتوي على مليوني دولار

تصدّر مواطن مصري مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه أعاد حقيبة تحتوي على أكثر من 2 مليون دولار وكمية من المشغولات الذهبية تبلغ قيمتها قرابة 350 ألف ريال سعودي.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما عثر موظف مدني مؤقت بإدارة مرور البحر الأحمر على حقيبة بها مبالغ تقدر بأكثر من 2 مليون دولار، كمية كبيرة من الذهب تتخطي قيمتها 350 ألف ريال سعودى، أثناء تواجده بكافتيريا كمين الأحياء الشمالي بمدينة الغردقة.
وحسب ما قاله الموظف أنه "أثناء تواجده بكافتيريا كمين الأحياء لاحظ وجود شنطة على الفور قام بفتحها لمعرفة صاحبها أو العثور على أي بيانات له وفوجئ بداخلها مبالغ كبيرة بالدولار وكذلك كمية من المصوغات الذهبية".
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