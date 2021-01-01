أمطار وسيول صيفية في الإمارات ما السبب ؟

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صورة الخبر: أمطار وسيول الإمارات
أمطار وسيول الإمارات


تعرضت دولة الامارات العربية الي موجة طقس سيئة مما ادى الي هطول الامطار والسيول على البلاد بالمنطقة الشمالية ما نتج عنه غرق العديد من المناطق والسيارات وتهشم المحالات وتعرض المواطنين الي الخطر .

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، إن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، يوم الأربعاء، جاءت بسبب تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، وامتدت على بعض المناطق الداخلية تصاحبها رياح نشطة السرعة وقوية أحيانًا وتصل سرعتها 45 كم/س.

وأشار المركز إلى أن البحر لا يزال مضطربًا، وأن الموج يصل إلى ارتفاع 7 أقدام في عمق الخليج العربي، وذلك، منذ يوم الثلاثاء الماضي، وسيستمر كذلك حتى الخميس، مؤكدًا أن الرياح الجنوبية الشرقية لا تزال نشطة، وأن سرعتها قوية أحيانًا وتصل إلى 60 كم/س.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

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