بطريقة سهلة .. عمل لقمة القاضي بالشيكولاتة والمكسرات

تعد لقمة القاضى من أشهى أنواع الحلويات المنتشرة فى البلاد العربية وتتمتع بمذاق شهي ومميز ويحبها الأطفال لذا ابتكر الطهاة طرق متعددة لعملها.
نقدم لكم طريقة عمل لقمة القاضى بالشيكولاتة والمسكرات بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة
مقادير لقمة القاضى
كوب ماء دافئ او اكثر حسب الاحتياج
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة كبيرة سكر
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة نشا
فانيلا
رشة ملح
زيت
فسدق مجروش
بندق مجروش
صوص الشيكولاتة
2 كوب كاكاو محلى
كوب كريمة لباني
2 ملعقة كبيرة زبدة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!