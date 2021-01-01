بطريقة سهلة .. عمل لقمة القاضي بالشيكولاتة والمكسرات



لقمة القاضي بالشيكولاتة والمكسرات لقمة القاضي بالشيكولاتة والمكسرات



تعد لقمة القاضى من أشهى أنواع الحلويات المنتشرة فى البلاد العربية وتتمتع بمذاق شهي ومميز ويحبها الأطفال لذا ابتكر الطهاة طرق متعددة لعملها.



نقدم لكم طريقة عمل لقمة القاضى بالشيكولاتة والمسكرات بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة



مقادير لقمة القاضى

كوب ماء دافئ او اكثر حسب الاحتياج

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

فانيلا

رشة ملح

زيت

فسدق مجروش

بندق مجروش

صوص الشيكولاتة

2 كوب كاكاو محلى

كوب كريمة لباني

2 ملعقة كبيرة زبدة

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طريقة عمل لقمة القاضى* فى اناء صغير الخميرة مع الماء والسكر وقليل من الدقيق وتقلب ثم غطيه وتترك 15 دقيقة حتى تختمر ويغطى الاناء بالبلاستيك راب ويترك في مكان دافئ مدة نصف ساعة حتى يختمر*ضعي خليط الماء والخميرة على المكونات الجافة وتقلب جيدا بواسطة ملعقة وتقطع العجينة بواسطة ملعقة صغيرة مبللة بالماء لتكون كرات صغيرة في الزيت زيت دافئ ثم اخرجيها منه وتترك لتبرد تماما* اقلى مرة اخرى في الزيت لتأخذ اللون الذهبي وتقدم مع صوص الشيكولاتة مزينة بالفسدق والبندقطريقة عمل صوص الشيكولاتة* ذوبي الزبدة على النار ثم تضاف الكريمة اللباني وضعي الكاكاو المحلى وقلبي جيدا حتى تتجانس وضعيها على لقمة القاضى