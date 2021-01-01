أبرزها مرض السكري .. حالات لا ينصح فيها بتناول العسل



العسل العسل



قالت ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية الدكتورة، إن العسل له فوائد صحية عديدة ولكنه يشكل خطورة على بعض الأشخاص عند تناوله بكميات كبيرة.



وكشفت "ناتاليا " في لقاء تلفزيوني أن العسل من الإضافات السكرية أي أنه متشابه فى التأثير من السكر الاعتيادي لاحتواءه على السعرات الحرارية لذلك ينصح بعدم تناول كمية كبيرة من العسل لمن يعانون من الوزن الزائد ومرض السكري.



وأوضحت" ناتاليا" أن بعض المصابين بداء السكري يعتقدون أن العسل يمكن أن يكون أفضل بديل للسكر ولكن في الواقع هذا ليس صحيحا، لأن العسل يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات بسيطة.

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ينصح مرضى السكري والسمنة بتناول ما يعادل ملعقة شاي في اليوم ويمكن إضافته إلى الطعام - جبن القريشة أو العصائد حيث توجد ألياف غذائية تبطئ امتصاص العسل فى الجسم.يجب تناول العسل بحذر للأشخاص الذين لديهم ميل للحساسية ولا ينصح بإعطائه للأطفال في السنة الأولى لأنه يمكن أن يحفز تطور أمراض الأمعاء.