الحرب الروسية الأوكرانية تشتعل .. مقتل أسرى ومدنيين وتبادل اتهامات



الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية



تبادلت روسيا وأوكرانيا، يوم الجمعة، الاتهامات بشأن هجمات صاروخية أسفرت عن سقوط أسرى ومدنيين.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 أسيرا أوكرانيا وإصابة 75 آخرين في قصف أوكراني على سجن في منطقة دونيتسك بصواريخ "هايمرز" أميركية الصنع.



أما دانييل بيزسونوف، المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونيتسك، فقال إن 40 أسير حرب أوكراني على الأقل قتلوا وأصيب 130 يوم الجمعة عندما أصاب قصف أوكراني سجنا في بلدة أولينيفكا، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

قد يعجبك أيضا...

وسقط الجنود الأوكرانيون في الأسر بعد قتال شرس حول ميناء ماريوبول في بحر آزوف الأوكراني، حيث تحصنوا في مصنع آزوفستال للصلب العملاق لعدة أشهر.وفي المقابل، قال حاكم إقليمي إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب سبعة في هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكولايف بجنوب شرق أوكرانيا.وذكر فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف على تطبيق "تلغرام"، أن بعض الجرحى كانوا بالقرب من محطة للنقل العام، وفقما نقلت "رويترز".وتعليقا على الوضع الميداني، قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس الجمعة إن روسيا تخفق في "جوانب عديدة" في حربها بأوكرانيا وإن الرئيس فلاديمير بوتن قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.وأضاف والاس في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "الروس يخفقون حاليا على الأرض في جوانب عديدة. خطط بوتين أ وب وج فشلت وقد يتحول إلى الخطة د".